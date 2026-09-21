Vilniaus rajone žmona rado negyvą savo vyrą: kūnas gulėjo šalia elektrinio triračio

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas buvo gautas rugsėjo 21 d. 8.12 val.
Kaip teigta, Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijos teritorijoje, Piliakalnio kaime, pranešėja netoli namų rado mirusį savo vyrą, gimusį 1968 metais. Jis sekmadienį, rugsėjo 20 d., išvažiavo motociklu ir namo negrįžo. Spėta, kad galimai įvyko eismo įvykis. Aplinkybės – neaiškios.
Į įvykio vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai ir medikai.
Kaip paaiškėjo, ant tilto ties Nemenčios upe rastas nugriuvęs elektrinis triratis, o šalia jo – vyro lavonas. Rugsėjo 20 d. jis, važiuodamas per tiltą, nesuvaldė elektrinio triračio. Transporto priemonė apvirto ir vyrą prispaudė.
Išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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