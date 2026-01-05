Vilniaus policijai pranešta apie smurtą patyrusius vaikus

Apie 12.37 val. Vilniuje per konfliktą namuose vyras (gim. 1976 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1983 m.) ir nepilnametį (gim. 2012 m.), tuo sukeldamas jiems fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui ar šeimos nariui bei fizinio skausmo sukėlimui mažamečiui.
Kaip skelbia policija, apie 17.15 val. Vilniaus rajone, namuose, vyras (gim. 1998 m.) smurtavo prieš mažametę (gim. 2019 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo mažametei.
Naujausi komentarai