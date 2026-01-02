Nuo sausio žalą smurto aukoms administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Pagal anksčiau galiojusią tvarką žmonės turėdavo kreiptis į Teisingumo ministeriją.
Be kita ko, tarnyba nuo šiol surinkinės įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
„Kadangi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba dirba tiesiogiai su žmonėmis, kurie dažnai yra socialiai pažeidžiami: organizuoja valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, administruoja mediacijos paslaugas, todėl šiai įstaigai naujai priskirta žalos kompensavimo funkcija sudarys galimybę gyventojams ne tik lengviau ir greičiau gauti šias paslaugas, bet ir leis veiksmingiau išnaudoti „vieno langelio“ principą, visos paslaugos vienoje vietoje“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Ministerija pabrėžia, kad tarnyba nagrinės gyventojų prašymus, vertins, ar tenkinamos įstatymo sąlygos, priims sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo, organizuos kompensacijos išmokėjimą, taip pat įgyvendins kitas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojos funkcijas.
Pasak Teisingumo ministerijos, dažnai apie padarytos žalos kompensavimo galimybę žmonės sužino tik tada, kai patys nukentėję patiria gydymo, bylinėjimosi ir kitas išlaidas. Nors teismas gali priteisti žalą iš nusikaltimą padariusio asmens, tačiau dažnai pinigų atgauti nepavyksta. Būtent tokiais atvejais įstatymas numato galimybę kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
Kai žmogui būtina skubi finansinė pagalba, pavyzdžiui, gydymui ar pragyvenimui, įstatyme numatyta galimybė tam tikrais atvejais gauti kompensaciją avansu, dar nepasibaigus baudžiamajam procesui.
