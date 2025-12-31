Vilniaus televizijos bokštas keičiasi

Anot „Telecentro“ generalinio direktoriaus Remigijaus Šerio, restorano platforma jau sukasi, o balandžio mėnesį joje bus kviečiami apsilankyti visi norintys lankytojai.
„Gali atrodyti, kad ratas sukasi lėtai, tačiau apsuka pilną ratą per 45 minutes“, – teigė jis.
Atnaujinimai palies ir interjero sprendimus. Anot projekto vykdytojų, pasikeis grindų konstrukcija bei langų išdėstymas, todėl lankytojams atsivers dar atviresnė erdvė ir stipresnis aukščio pojūtis.
„Dabar visos grindys pilnai suksis, o langas bus nuleistas žemiau. Jausis, kad sėdime atviroje erdvėje“, – pasakojo R. Šeris.
Ne mažiau dėmesio sulaukia ir bokšto apšvietimas. Vilniečiai pastebėjo, kad Vilniaus televizijos bokštas beveik kas vakarą nušvinta vis kitomis spalvomis – nuo žalios iki raudonos ar oranžinės. Štai prieš šventes bokštas mirgėjo įvairių spalvų deriniais.
„Būna įvairių progų, tad turime skirtingus užsakymus. Su maltiečiais buvo sutarta, kad šviesime raudona spalva. O štai, pavyzdžiui, M. K. Čiurlionio 150-ųjų metinių proga turime „šokantį“ bokštą, t. y. kombinaciją tarp M. K. Čiurlionio muzikos ir spalvų“, – dalijosi pašnekovas.
Galimybė pasirinkti bokšto spalvą atsiranda ir gyventojams, pavyzdžiui, gimtadienių ar kitų asmeninių progų metu. Vis dėlto tam tikrais laikotarpiais galioja išimtys.
„Žmonės ir per gimtadienius gali užsakyti, kad bokštas šviestų, pavyzdžiui, geltonai. Tiesa, ne šiuo laikotarpiu, nes Naujųjų metų bei Kalėdų proga bokštas šviečia žaliai“, – kalbėjo R. Šeris.
Apšvietimo technologijos per pastarąjį dešimtmetį taip pat gerokai pasikeitė. Anksčiau naudotos lemputės buvo pakeistos modernesniais sprendimais, leidžiančiais ne tik kurti įspūdingus vaizdus, bet ir užtikrinti didesnį saugumą.
„Lemputėmis bokštas švietė 2014 metais. Tiesa, šis projektas jau pasenęs. Be to, ne visos saugumo priemonės buvo išnaudotos, tad koncepciją pakeitėme. Šiuolaikinių technologijų pasaulyje, LED prožektorių pagalba, galime ir apšviesti, ir džiuginti vilniečius“, – neslėpė pašnekovas.
Atnaujintas ratas ir modernus apšvietimas leidžia Vilniaus televizijos bokštui tapti dar patrauklesniu traukos objektu tiek miestiečiams, tiek sostinės svečiams.
Naujausi komentarai