Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti Dailiaus Dargio bylą dėl prekybos poveikiu

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pernai rugpjūtį Vilniuje susitikę kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš kauniečio verslininko, kriptovaliutininko Tado Kaspučio pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio.
Mainais jie tarėsi pažadėti paveikti teisėsaugos pareigūnus, kad jie nutrauktų tyrimus, atliekamus T. Kaspučio atžvilgiu. Manoma, kad siekdami susitartų tikslų, kaltinamieji veikė pasiskirstę aiškiais vaidmenimis bei atsakomybėmis.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 metų rugpjūtį, kai T. Kasputis informavo teisėsaugą apie iš jo reikalaujamą kyšį.
Po to T. Kasputis, bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų, kuriuos, kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.
Kratos metu pas D. Dargį taip pat buvo rastas nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos, todėl jis kaltinamas ir disponavimu narkotikais.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.
D. Dargio advokatė Aušra Ručienė anksčiau teigė, kad jis kaltės nepripažįsta ir ikiteisminį tyrimą laiko kerštu už praėjusių metų birželį naujienų portale „Delfi Plius“ publikuotą straipsnį.
BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį irgi atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.
47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.
