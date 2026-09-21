Trims vyrams – kaltinimai Vilniuje išniekinus Ukrainos ir Lietuvos vėliavas

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, kaltinamieji E. J. ir D. K., būdami neblaivūs, rugsėjo 14-osios naktį Gedimino prospekte demonstratyviai nulaužė nuo pastato pakabintą Ukrainos valstybės vėliavą ir pabėgo. Netrukus jie buvo sulaikyti.
Teisėsaugos duomenimis, 2000 metais gimusiam E. J. buvo nustatytas 1,49 prom. girtumas, 1995 metais gimusiam D. K. – 2,43 prom. girtumas.
Be to, rugsėjo 15-osios naktį Islandijos gatvėje aplinkinių žmonių akivaizdoje nuo pastato vandališkais veiksmais buvo nuplėšta Lietuvos valstybės vėliava ir nulaužta jos stiebo dalis.
Dėl šio įvykio kaltinimai pareikšti 1988 metais gimusiam M. J. K.-J. Asmuo taip pat buvo neblaivus, bet prokuratūra jo girtumo negalėjo įvardyti.
Ikiteisminius tyrimus šiose bylose atliko Vilniaus apskrities policija.
Už valstybės simbolių išniekinimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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