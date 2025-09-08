Tragiška paieškų atomazga – dingęs nepilnametis rastas negyvas

Anot Policijos departamento, rugsėjo 7 d. apie 15.50 val. Nemenčinėje rastas nepilnamečio (gim. 2008 m.) kūnas.
Vilniaus rajone sekmadienį rastas anksčiau dingusio nepilnamečio kūnas, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, rugsėjo 7 d. apie 15.50 val. Nemenčinėje rastas nepilnamečio (gim. 2008 m.) kūnas.
Nuo rugsėjo 6 d. nepilnametis buvo ieškomas kaip dingęs be žinios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
