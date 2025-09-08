 Tragiška paieškų atomazga – dingęs nepilnametis rastas negyvas

Tragiška paieškų atomazga – dingęs nepilnametis rastas negyvas

2025-09-08 08:53
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniaus rajone sekmadienį rastas anksčiau dingusio nepilnamečio kūnas, pranešė policija.

Tragiška paieškų atomazga – dingęs nepilnametis rastas negyvas
Tragiška paieškų atomazga – dingęs nepilnametis rastas negyvas / Ervin Rauluševičiaus/ELTOS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų