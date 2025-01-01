 Vilniuje ieškomas nuo rugsėjo dingęs paauglys

2025-11-26 11:23
ELTOS inf.

Vilniaus policija ieško sostinėje be žinios dingusio nepilnamečio Alberto Krušinsko-Gubarevo (gim. 2008 m.).

Albertas Krušinskas-Gubarevas Albertas Krušinskas-Gubarevas

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, rugsėjo 29 d. nepilnametis išėjo iš globos namų Vilniuje ir į juos negrįžo.

Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi tel. +370 670 29 580, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

