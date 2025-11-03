Druskininkų policija ieško Jono: nuo rugsėjo – jokių žinių

Kaip pranešė policija, artimieji su vyru, gimusiu 1962 metais, negali susisiekti nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.
Dingusiojo požymiai: J. Molis yra apie 170 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, ant veido turi kelis pastebimus randus, buvo užsiauginęs trumpą barzdelę. Vyras išeidamas galimai vilkėjo tamsios spalvos drabužius ir nešiojo vasarinę kepurę.
Policijos pareigūnai apklausė šeimos narius, kaimynus, žvalgė miškingas teritorijas, vandens telkinių pakrantes, aplink esančius parkus su bepilote skraidykle (dronu) ir tarnybiniais šunimis.
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, prašoma skubiai informuoti Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rupeikienę tel. nr. +370 600 56946, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
