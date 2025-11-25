 Tragedija statybų aikštelėje: medikams nepavyko išgelbėti jauno darbininko gyvybės

Tragedija statybų aikštelėje: medikams nepavyko išgelbėti jauno darbininko gyvybės

2025-11-25 07:07 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio popietę sostinėje nutrūkęs bokštinio krano diržas sužalojo darbininką. Medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

Tragedija statybų aikštelėje: medikams nepavyko išgelbėti jauno darbininko gyvybės
Tragedija statybų aikštelėje: medikams nepavyko išgelbėti jauno darbininko gyvybės / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak Policijos departamento, lapkričio 24 d. apie 13.35 val. Vilniuje, Kareivių gatvėje esančioje statybos aikštelėje, demontuojant bokštinį kraną, nutrūko laikantis diržas ir nukritusi metalinė atotampa sužalojo darbininką, gimusį 1999 metais.

Jis dėl patirtų sužalojimų ligoninėje mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
statybų aikštelė
žuvo darbininkas
bokštinis kranas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų