Teismas atmetė prašymą grąžinti per kratas „Foxpay“ tyrime paimtą juvelyriką, laikrodžius

Trečiadienį teismo priimta nutartimi nuspręsta netenkinti „One to Watch FZ-LLC“ atstovo prašymo grąžinti daiktus, rastus ir išimtus per ikiteisminį tyrimą atliktas kratas.
Šie dirbiniai paimti „Gimbutis“ juvelyrinėje parduotuvėje.
„Teismas nusprendė, jog dabartiniame baudžiamojo proceso etape – nepradėjus bylos nagrinėjimo iš esmės ir neatlikus įrodymų tyrimo – sprendimas dėl rastų daiktų savininkų ir jų sąsajų su inkriminuotomis nusikalstamomis veikomis negali būti priimtas“, – Eltai nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis.
Pasak jo, išvadą dėl teisėsaugos paimtų daiktų sąsajų su kaltinamaisiais galima bus daryti tik atlikus Baudžiamojo proceso kodekse numatytus įrodymų tyrimo veiksmus.
Balandį teismui perduodant baudžiamąją bylą, teisėsauga skelbė, kad nuosavybės apribojimas tyrime taikomas Lietuvoje esančiam nekilnojamam turtui, automobiliams, juvelyriniams dirbiniams, laikrodžiams, piniginėms lėšoms sąskaitose, kriptovaliutai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenimis, kai kurių rastų laikrodžių vertė yra virš 500 tūkst. eurų, o brangiausių laikrodžių vertė – 1 mln. eurų.
Pats V. Germanas yra sakęs, kad paimti laikrodžiai jam nepriklauso – anot jo, jie gulėjo įmonės seife, kuris buvo ne jo.
Kaip skelbė ELTA, „Foxpay“ baudžiamojoje byloje kaltinimai iš viso pareikšti keturiems asmenims – Alfonsui Ambrazui, verslininkui Vilhelmui Germanui, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui Mindaugui Navickui ir dar vienam asmeniui.
Bylą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kurioje asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą, teismui Generalinė prokuratūra perdavė balandį.
Teismas šią bylą turėjo pradėti nagrinėti vasarą, tačiau tuomet nebuvo pateikti papildomi civilinių ieškovų dokumentai.
Rugsėjo pradžioje byloje įvyko dar vienas posėdis, kurio metu V. Germano advokatas Darius Raulušaitis pateikė teismui prašymą šią bylą grąžinti prokurorui.
Kaltinamojo gynėjas nurodė prašantis bylą grąžinti dėl to, kad, anot jo, kaltinamajame akte esą yra neaiškumų, akcentavo, kad, jo manymu, byloje esantys dokumentų vertimai yra atlikti prastai, išverstas tekstas nėra suprantamas.
Prokuratūros teigimu, bylos duomenys leidžia teigti, kad V. Germanas ir M. Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų.
V. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu – pas jį rasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, areštuotas 7 mln. eurų viršijantis turtas, kaltinamajam V. Germanui skirtos kardomosios priemonės – 2 mln. eurų užstatas ir užsegta apykojė, M. Navickui – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems kaltinamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
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