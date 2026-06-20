Sukčiai įvairiais būdais iš Lietuvos gyventojų išviliojo 58,6 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, penktadienį į Druskininkų policijos komisariatą kreipėsi vyras, gimęs 1958 metais, ir pareiškė, kad gegužės 13 d. Druskininkuose, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami, rusų kalba bendravę asmenys, kurie prisistatė banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.
Sukčiai apgaulės būdu iš vyro išviliojo banko prisijungimo duomenis, pasisavino 10 tūkst. eurų bei paėmė 8 tūkst. eurų paskolą. Bendras nuostolis siekia 18 tūkst. eurų.
Taip pat penktadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi vyras, gimęs 1972 metais. Jis teigė, jog laikotarpiu nuo balandžio 30 d. iki gegužės 27 d. Vilniaus rajone, platformoje „TikTok“, susipažino su rusakalbiais asmenimis, kurie įtikino jį investuoti pinigus į įvairias įmones. Apgaulės būdu iš vyro buvo išviliota 29,6 tūkst. eurų.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Į sukčių pinkles pateko ir Šalčininkų rajono gyventoja. Kaip nurodo Vilniaus apskrities VPK, penktadienį buvo gautas pranešimas, kad nuo birželio 18 d. 19 val. iki birželio 19 d. 11 val. nepažįstami asmenys iš moters, gimusios 1951 metais, Šalčininkų rajone apgaule išviliojo 11 tūkst. eurų. Moteris šiuos pinigus atidavė atvykusiai nepažįstamai merginai.
Pareigūnai surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
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