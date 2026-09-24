 Sostinės policininkai tiria pinigų vagystę: ieško nuotraukoje matomo vyro

Sostinės policininkai tiria pinigų vagystę: ieško nuotraukoje matomo vyro

2026-09-24 16:46 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.

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<span>Sostinės policininkai tiria pinigų vagystę: ieško nuotraukoje matomo vyro</span>
Sostinės policininkai tiria pinigų vagystę: ieško nuotraukoje matomo vyro / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

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Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 13 d. Vilniuje, buvo pasinaudota nukentėjusiosios banko mokėjimo kortele ir iš bankomatų išgryninti pinigai.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotą asmenį, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 616 80787, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
ieško policija
pinigų vagystė
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