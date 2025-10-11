 Sostinėje sukčiai išviliojo beveik 25 tūkst. eurų

2025-10-11 08:41
BNS inf.

Sostinėje sukčiai išviliojo beveik 25 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Pasak jo, penktadienį apie 17 val. į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi moteris, gimusi 1957 metais.

Ji pareiškė, kad tą pačią dieną apie 9.05 val. jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.

Asmenys, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais, apgaulės būdu iš moters išviliojo 15,2 tūkst. eurų.

Tuo metu kita moteris, gimusi 1965-aisiais, pareigūnams penktadienį pranešė, kad rugsėjį nepažįstami asmenys, pasiūlę investuoti per investavimo platformą, apgaule išviliojo 5,7 tūkst. eurų.

Sostinės policija sulaukė ir 1949 metais gimusio vyro panešimo, kad spalio 8-ąją apie 12.50 val. nepažįstami asmenys apgaule išviliojo 4 tūkst. eurų.

Dėl visų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

