Sukčiai iš trijų žmonių išviliojo beveik 51 tūkst. eurų

Jo teigimu, didžiausią sumą prarado 1985 metais gimęs vyras. Jis antradienį kreipėsi į Utenos apskrities policiją ir nurodė, kad dar lapkričio 12 dieną Visagine jam paskambino nepažįstami asmenys. Prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, jie apgaule išviliojo 22 tūkst. 32 eurus.
Dar du panašūs atvejai užfiksuoti Vilniuje. Į sostinės pareigūnus kreipėsi 1955 metais gimusi moteris, kuri nurodė, jog gruodžio 14 dieną analogišku būdu iš jos buvo išviliota 16 tūkst. eurų.
Tuo metu 1951 metais gimusi vilnietė pinigus sukčiams atidavė grynaisiais. Antradienio vidurdienį moteriai paskambinę apgavikai įtikino ją atiduoti santaupas į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Moteris atidavė 7 tūkst. eurų ir 5,2 tūkst. svarų sterlingų. Skaičiuojama, kad bendras jos patirtas nuostolis siekia apie 12,9 tūkst. eurų.
Visais atvejais sukčiai su aukomis bendravo rusų kalba.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimo.
