 Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas

Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas

2026-06-02 09:02
BNS inf.

Sostinėje, Santariškių gatvėje, prie ligoninės pastato, pirmadienio pavakarę rastas mirusio vyro kūnas, antradienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas</span>
Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Komentarai

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Komentarai

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Langva ranka ra
Numiršta nuo įvairių ligų, bet daugiausiai užrašo kraujagyslių ir širdies ligos. Kada bus baudžiami už tokias išvadas, nes kiek jau žmonių girdėjau, kad sakė kai mirė artimieji, ką čia daryti skrodimą, užrašysim kraujaguslių ligos, juk senatvė.
0
0
Vo tep med
Anekdotas , daro skrodima rašo išvafa , mirties priežastis skrodimas
2
-1
komentuoja
na palaidot pigiau, negu gydit, toks realizmas ,optimizacija veikia........
5
-1
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