 Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Švedavičius: aš nekomentuosiu

Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Švedavičius: aš nekomentuosiu

2026-09-24 13:32
Vakaris Vingilis (BNS)

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį uždarame posėdyje atvėrė seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą, o dvasininkas prieš posėdį bylos nekomentavo.

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Tadas Švedavičius
Tadas Švedavičius / Asociatyvi magnific, LNK vaizdo įrašo stop kadras.

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„Ne, aš nekomentuosiu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė dvasininkas ir veidu atsistojęs prie sienos tylėjo.

Nusikaltimais kaltinamam kunigui byloje atstovauja du gynėjai – valstybės skirtas advokatas Eugenijus Šuliokas ir paties kaltinamojo samdytas Arūnas Kazlauskas.

„Dar per ankstyva ta stadija, kad komentuotume apie procesą, kuris dar tik šiandien prasidės“, – žurnalistams sakė pastarasis.

T. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.

Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti šeši civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios: mažiausia siekia kelis šimtus eurų, o didžiausia viršija 200 tūkst. eurų.

Kaip rašė BNS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sakė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas T. Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą.

Kunigui skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų.

Šiame straipsnyje:
Tadas Švedavičius
byla
Nusikaltimai prieš vaikus

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Komentarai

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pasipiktinęs ne
Ar ne perdaug jau tų patyčių iš kunigų? Kodėl neparašote kaip tie "nusikaltimai" buvo vykdomi, nevardinant pavardžių ir vietovių. Kiek girdėjau šiemet gauta šalyje 240 pareiškimų dėl vaikų išnaudojimo, bet tie du kunigai pasirodo baisiausi nusikaltėliai. Apie kitus nieko nerašote, o apie kunigus tai visi "objektyvieji" žurnalistai galanda dantis
0
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žaliakalnietis
tai vadinama lansbiergerine sistema.
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įdomu
tik viena; kodėl lundzberginė sisteminė purviasklaida apie pedofilo Bartusevičiaus nusikaltimus arba tylėjo arba rašė švelniai ir kabutėse, atseit „dar viskas neaišku“ ir „neteiskime kol teismas nenuteisė“. O šičia jau vos ne Linčo teismą užsako.
4
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