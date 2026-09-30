Šalčininkų rajono gyventoja lieka nuteista dėl neteisėto praturtėjimo

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, moteris pripažinta kalta dėl to, jog 2019–2022 metais nuosavybės teise turėjo daugiau nei 900 MGL vertės turto, žinodama, kad jis negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.
Bylos duomenimis, Šalčininkų rajone gyvenanti moteris tuo laikotarpiu Vilniuje įsigijo kelis butus, administracines patalpas ir kito nekilnojamojo turto. Dalis tam panaudotų lėšų buvo neteisėtos pajamos.
Moteris savo kaltės nepripažino ir teigė nekilnojamąjį turtą įsigijusi už skolintas lėšas, tačiau teismas konstatavo, kad jos teisėtų pajamų nepakako tuo laikotarpiu patirtoms išlaidoms pagrįsti.
Specialistų atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimai ir teisėtų pajamų vertinimas patvirtino, kad ji disponavo dokumentais nepatvirtintomis pajamomis.
Ikiteisminio tyrimo metu prokuroro nutarimais buvo laikinai apribotos moters teisės į dalį turto, kuris buvo įgytas už neteisėtas pajamas. Teismo sprendimu, šie apribojimai palikti galioti iki nuosprendžio įvykdymo dienos.
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