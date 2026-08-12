Šalčininkų rajone pasieniečiai sulaikė valstybės sieną neteisėtai kirtusį ukrainietį

Naktį iš penktadienio į šeštadienį, netrukus po vidurnakčio, Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pareigūnai ties Jurgionių kaimu užfiksavo neteisėtą valstybės sienos kirtimą.
Per sienos stebėjimo sistemą buvo matyti, kaip asmuo iš Baltarusijos pusės perbrido Jurgionių tvenkinį ir mėgino išlipti į krantą Lietuvos teritorijoje.
Į įvykio vietą nedelsdami nuskubėjo arčiausiai buvę Tribonių pasienio užkardos patruliai, kurie pažeidėją sulaikė.
Lietuvos ir Baltarusijos valstybės siena Jurgionių tvenkinyje yra pažymėta aiškiai matomais geltonais plūdurais.
Nustatyta, kad pažeidimą padarė 35 metų Ukrainos pilietis. Su savimi jis turėjo asmens dokumentą.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatymas numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Naktį praleidęs Tribonių pasienio užkardos sulaikymo patalpoje, šeštadienį Ukrainos pilietis buvo apklaustas VSAT Varėnos pasienio rinktinės tyrėjų. Apklausos metu jis pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje.
Vėliau užsienietis buvo pervežtas į Pabradėje esantį Užsieniečių registracijos centrą.
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