Šalčininkų rajone naktį pavogtas automobilis rastas melioracijos griovyje

Nuostolis – 5,6 tūkst. eurų.
Automobilis rastas apgadintas melioracijos griovyje, prie kelių Šalčininkai–Butrymonys–Eišiškės ir Dailidės–Naujasėdžiai–Žvėrynas sankryžos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Šalčininkų rajone, Dailidžių kaime, trečiadienio naktį iš namo kiemo pavogtas automobilis „Toyota Prius“, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Nuostolis – 5,6 tūkst. eurų.
Automobilis rastas apgadintas melioracijos griovyje, prie kelių Šalčininkai–Butrymonys–Eišiškės ir Dailidės–Naujasėdžiai–Žvėrynas sankryžos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Naujausi komentarai