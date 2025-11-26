Rado pamestą piniginę ir pasinaudojo svetima banko kortele

Anot policijos, šių metų lapkričio 1 d. apie 18 val. Vilniuje, Užupio rajone, buvo pamesta piniginė su banko mokėjimo kortele, kuria vėliau pasinaudojus buvo atsiskaityta už prekes.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – jei atpažinote šiuos vaizdo kameros užfiksuotus asmenis, praneškite Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiajam tyrėjui Aurelijui Arbutavičiui, tel. +370 700 560757, el. paštu [email protected] arba paskambinkite skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
