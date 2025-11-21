 Policija ieško sostinėje dingusio Ukrainos piliečio

Policija ieško sostinėje dingusio Ukrainos piliečio

2025-11-21 15:52
ELTOS inf.

Sostinės policija ieško Vilniuje dingusio Ukrainos piliečio Kyrylo Furzikovo (gim. 1992 m.).

Policija ieško sostinėje dingusio Ukrainos piliečio
Policija ieško sostinėje dingusio Ukrainos piliečio / Policijos, asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Vilniaus AVPK, vyras spalio 4 d. buvo apvogtas Vilniaus stoties rajone. Nuo minėtos dienos jo buvimo vieta nėra žinoma, su juo iki šiol nepavyksta susisiekti, o jo mobiliojo ryšio telefonas išjungtas.

K. Furzikovo požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių ilgų garbanotų plaukų, tamsiai rudų akių. Kaip buvo apsirengęs, nėra žinoma.

Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 6007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Pavelu Novoslavski, tel. +370 675 96485, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus policija
Ukrainos pilietis
dingo vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų