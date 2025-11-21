Policija ieško sostinėje dingusio Ukrainos piliečio

Kaip pranešė Vilniaus AVPK, vyras spalio 4 d. buvo apvogtas Vilniaus stoties rajone. Nuo minėtos dienos jo buvimo vieta nėra žinoma, su juo iki šiol nepavyksta susisiekti, o jo mobiliojo ryšio telefonas išjungtas.
K. Furzikovo požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių ilgų garbanotų plaukų, tamsiai rudų akių. Kaip buvo apsirengęs, nėra žinoma.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 6007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Pavelu Novoslavski, tel. +370 675 96485, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
Naujausi komentarai