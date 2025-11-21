 Policija ieško Vilniuje dingusio vyro

2025-11-21 10:29
ELTOS inf.

Vilniaus policija ieško sostinėje dingusio Martyno Gurklio (gim. 1989 m.).

Policija ieško Vilniuje dingusio vyro / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS, policijos nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), nustatyta, kad šių metų lapkričio 20 d. 14–15 val. minėtas vyras išėjo iš namų, esančių Vilniuje, Vaikų gatvėje (Salininkai), ir iki šiol negrįžo.

M. Gurklio mobiliojo ryšio telefonas yra išjungtas.

Dingusiojo požymiai: 1,82 m. ūgio, lieso kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų.

M. Gurklio kairė koja yra su protezu, dešinėje kojoje – pusė pėdos. Dėl to vyro judėjimas yra apsunkintas, jis šlubuoja.

Vyras, išeidamas iš namų, vilkėjo juodą žieminę striukę, mūvėjo tamsias kelnes su baltomis juostelėmis, avėjo juodus su baltomis juostelėmis sportbačius „Adidas“, buvo su juoda megzta kepure. Su savimi vyras turėjo juodą medžiaginę per petį nešiojamą rankinę, rudą batų šaukštą, mobilaus ryšio telefoną „Samsung“, piniginę su dokumentais, buto raktus.

Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 6007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvardu Vitkovskij, tel. +370 610 76781, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

