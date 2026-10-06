 Prokuroras už dviejų moterų nužudymą siūlo skirti įkalinimą iki gyvos galvos

Prokuroras už dviejų moterų nužudymą siūlo skirti įkalinimą iki gyvos galvos

2026-10-06 16:10
BNS inf.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras dviem Šalčininkų rajono gyventojams, kaltinamiems itin žiauriai nužudžius ir apiplėšus dvi senyvo amžiaus moteris, antradienį pasiūlė skirti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes.

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<span>Prokuroras už dviejų moterų nužudymą siūlo skirti įkalinimą iki gyvos galvos</span>
Prokuroras už dviejų moterų nužudymą siūlo skirti įkalinimą iki gyvos galvos / Asociatyvi J. Andriejauskaitės/BNS nuotr.

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Kaip pranešė prokuratūra, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje vyrai taip pat kaltinami plėšimu, asmens būsto neliečiamumo pažeidimu bei turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu.

Anksčiau ne kartą teistus kaltinamuosius prokuroras prašo pripažinti recidyvistais.

Tyrimo duomenimis, 1989 metais gimęs A. S. ir 2001 metais gimęs P. N. įsibraudavo į senyvo amžiaus moterų namus Šalčininkų rajone ir, naudodami fizinį smurtą, iš jų išgaudavo informaciją apie laikomus pinigus.

Prokuratūros teigimu, dvi moteris kaltinamieji dėl savanaudiškų paskatų itin žiauriai nužudė, pagrobė jų pinigus, o siekdami paslėpti nusikaltimus, padegė jų namus.

Dar viena senyvo amžiaus moteris, tyrimo duomenimis, buvo apiplėšta panaudojant fizinį smurtą.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas per trumpą laiką Šalčininkų rajone kilus keliems gyvenamųjų namų gaisrams, kurių vietose rasti apdegę senyvo amžiaus žmonių kūnai. Pareigūnai taip pat buvo gavę informacijos apie įsibrovimą į dar vieną namą, moters sumušimą ir jos pinigų pagrobimą.

Pareigūnai tyrė įvairias versijas, įskaitant galimus tyčinius padegimus, siekiant nuslėpti kitus nusikaltimus.

Abiem vyrams iš viso pareikšti kaltinimai dėl aštuonių nusikalstamų veikų.

Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities policijos Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras.

Abu kaltinamieji šiuo metu yra suimti.

Šiame straipsnyje:
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