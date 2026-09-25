Prie mokyklos – smurto protrūkis: nepilnamečiui suteikta medicininė pagalba

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, ketvirtadienį, apie 14 val., Vilniuje, prie mokyklos, prieš nepilnametį, gimusį 2012 m., buvo panaudotas fizinis smurtas.
Nukentėjusysis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui.
Anot policijos, ketvirtadienį, apie 15 val., Vilniaus rajone, prekybos centre, nepažįstamas asmuo panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį, gimusį 2012 m.
Vilniaus AVPK duomenimis, ketvirtadienį, apie 15.15 val., Vilniuje konflikto metu buvo sumuštas nepilnametis, gimęs 2011 m. Jaunuolis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Taip pat, anot policijos, ketvirtadienį, apie 18.15 val., Ukmergės rajone, namuose, moteris, gimusi 1983 m., smurtavo prieš nepilnametį, gimusį 2015 m., tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Dėl pastarųjų trijų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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