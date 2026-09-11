Policija prašo pagalbos: dingo iš namų Trakų rajone išėjęs paauglys

Kaip teigiama sostinės policijos pranešime, 2010 metais gimęs paauglys rugsėjo 9 d. apie 18.30 val. išėjo iš namų Trakų rajone Lentvario seniūnijoje ir iki šiol negrįžo.
Ieškomo R. Bagdzevičiaus požymiai: apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo. Nepilnametis išėjo vilkėdamas rudą megztinį su gobtuvu, mūvėdamas šviesias sportines kelnes, avėdamas ryškiai raudonus batus.
Policijos pareigūnai prašo atsiliepti asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, ir apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Alvydą Barysą, tel. Nr. +370 684 45630, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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