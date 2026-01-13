Policija: nenustatyti asmenys buvo patekę į Kultūros ministerijos patalpas

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 11.25 val. J. Basanavičiaus gatvėje pastebėta, kad, sugadinant lango rankeną, nenustatyti asmenys pateko į Kultūros ministerijos patalpas.
Nuostolis nustatomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
