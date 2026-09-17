Policija ieško šio vyro: prekės nebuvo dalijamos už dyką

Kaip teigiama, šių metų liepos 15 d. apie 8.19 val. Vilniuje, Geležinkelio gatvėje, parduotuvėje, vyras paėmė prekių ir išėjo už jas nesusimokėjęs.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotą asmenį, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 616 80787, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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