Po tragiškos avarijos – priminimas iš Greitosios medicinos pagalbos tarnybos

Primename, kad Vilniuje vėlų penktadienio vakarą susidūrė greitosios medicininės pagalbos automobilis ir „Audi“. Medikų automobilis apvirto.
Smūgis buvo toks stiprus, kad GMPT automobilis apsivertė ant šono. Nukentėjo medikė ir pacientė, kuri ligoninėje mirė.
GMPT išreiškė gilią užuojautą pacientės artimiesiems ir linkėjo stiprybės šiuo sunkiu metu. Sveikatos tarnyba palinkėjo ir eismo įvykio metu nukentėjusiai GMPT medikei.
GMPT dar kartą priminė, kaip elgtis kelyje, pamačius GMPT automobilį su švyturėliais:
Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai gali pasinaudoti pirmenybe tik tuo atveju, jeigu nepakenks eismo saugumui, ir tik tada, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias;
Vairuotojai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais bei jų lydimoms transporto priemonėms;
Kelyje, kur viena kryptimi yra viena eismo juosta, vairuotojai privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, o kai jo nėra – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto;
Kelyje, kur yra dvi ar daugiau eismo juostų, kraštinėje kairėje eismo juostoje važiuojantys vairuotojai privalo pasitraukti kuo kairiau, o kitose juostose važiuojantys – kuo dešiniau, sudarydami laisvo judėjimo „tunelį“ „eglutės“ principu;
Kelyje su skiriamąja kelio juosta nurodytus reikalavimus privalo vykdyti tik ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai;
Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir raudonu arba tik mėlynu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.
