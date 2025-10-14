Sostinės centre – masinė avarija: nusidriekė spūstys

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, ties Edukologijos universitetu susidūrė automobiliai „Volvo“, „Lexus“, „Toyota“ ir „Volkswagen“. Žmonės nenukentėjo.
Tačiau dėl avarijos susidarė spūstys.
Judriausioje Vilniaus gatvėje, Geležinio Vilko, antradienio rytą susidūrus keturiems automobiliams susidarė spūstys.
