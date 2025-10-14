 Sostinės centre – masinė avarija: nusidriekė spūstys

2025-10-14 09:35
BNS inf.

Judriausioje Vilniaus gatvėje, Geležinio Vilko, antradienio rytą susidūrus keturiems automobiliams susidarė spūstys.

Sostinės centre – masinė avarija: nusidriekė spūstys / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, ties Edukologijos universitetu susidūrė automobiliai „Volvo“, „Lexus“, „Toyota“ ir  „Volkswagen“. Žmonės nenukentėjo.

Tačiau dėl avarijos susidarė spūstys.

