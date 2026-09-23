Po pastabų paspirtuko vairuotojams – ašarinės dujos į akis ir smūgiai

Policija pranešimą apie incidentą Švitrigailos gatvėje gavo 18.44 val.
„Pirminė informacija buvo tokia – sumuštas apie 50 metų amžiaus vyras, pripurkšta ašarinių dujų, prakirsta lūpa. Buvo du mušeikos, informuoti medikai ir pareigūnai“, – portalui kauno.diena.lt teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė.
Policijos pareigūnus pasitikusi pranešėja paaiškino, kad eidama pro šalį pastebėjo, kad paspirtuku važiavę du asmenys įsivėlė į konfliktą su vyru.
„Pradėjo muštis. Mergina papurškė ašarinių dujų į akis. Pabendravus su nukentėjusiu vyru, gimusiu 1976 metais, jis paaiškino, kad einant remontuojamu šaligatviu, davė pastabą važiuojančiam jaunimui, kad paliktų vietos ir pėstiesiems. Kilo konfliktas, kuris peraugo į apsistumdymą“, – pasakojo policijos atstovė.
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