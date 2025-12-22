Neįprastas pranešimas policijai: sukčiai vyrui pervedė pinigų ir liepė juos išgryninti

Kaip skelbia Policijos departamentas, sekmadienį 16.24 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras, gimęs 2000 metais.
Jis pareiškė, kad nuo gruodžio 12 d. 16.35 val. iki 17 d. 17.15 val., Vilniaus rajone, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys. Jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu į jo banko sąskaitą pervedė 15 tūkst. eurų ir liepė pinigus išgryninti. Vyras išgrynino 14 500 eurų ir juos perdavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
