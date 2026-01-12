Į gatvėje sustojusį moters automobilį brovėsi nepažįstamas vyras: ačiū Dievui, kad likau gyva

Bauginančio incidento epicentre vilnietė atsidūrė sausio 8-osios vakarą, apie 20.40 val., kai nuo Naujosios Vilnios važiavo link Vilniaus rajone esančio Galgių kaimo pas sesę.
„Prieš posūkį į Galgių gatvę pamačiau ties pėsčiųjų perėja stovintį vyrą, vilkintį tamsiai žalią striukę. Pamaniau, kad jis nori pereiti kelią. Vyras stabdė mašinas išėjęs į kelio vidurį. Sustojau, bet iš vidaus užsirakinau automobilio duris. Tos transporto priemonės, kurios važiavo Naujosios Vilnios kryptimi, pravažiavo, o aš pravažiuoti jau nebegalėjau. Jis priėjo prie mano mašinos ir supratau, kad tuoj kažkas bus“, – įvykio eigą prisiminė Viktorija.
Moters įtarimas pasitvirtino – nepažįstamasis, kuriam galėtų būti apie 40 metų, ėmė trankyti jos automobilį ir bandė atidaryti keleivio pusės dureles. Supratęs, kad šios neatsidaro, ėjo prie galinių durelių. Tačiau tuo metu pašnekovė spustelėjo greičio pedalą, kad nutoltų nuo į transporto priemonę besibraunančio vyro.
„Man pavyko nuvažiuoti. Tada išsigandus paskambinau sesei paklausti, kur ji yra, nes buvome susitarusios važiuoti į parduotuvę. Kai sesė įsėdo į mašiną, papasakojau, kas nutiko. Nusprendėme, kad važiuosime kitu maršrutu – link Galgių kaimo mokyklos“, – pasakojo Viktorija.
Tačiau net ir apvažiavusios aplinkui moterys kelyje vėl pastebėjo tą patį vyrą. „Jis vėl stovėjo kelio viduryje, bet jau kitoje gatvėje. Prieš mus važiavęs automobilis pravažiavo, o mūsų mašiną tas vyras vėl sustabdė. Sesė pradėjo rėkti, klausdama, ką jis čia daro. Vyras rėkė ir ėmė trankyti keleivio pusės dureles, bandė jas atidaryti. Šį kartą negalėjome nuvažiuoti, nes jis įsikabino į dureles. Jei tuo metu būčiau bandžiusi važiuoti, gal jis būtų nukritęs ir susižeistų, tada likčiau kalta“, – svarstė pašnekovė.
Laimė, Viktoriją ir jos sesę nuo agresyviai besielgusio nepažįstamojo išgelbėjo du pro šalį ėję vyrai. Jie atitraukė jį nuo automobilio, kad moterys galėtų nuvažiuoti. „Išsigandusi iš karto paskambinau skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu ir papasakojau, jog čia klaidžioja vyriškis. Man pasakė, kad apie tai informuos policijos pareigūnus. O apie 23 val. gavau žinutę, kad pranešimas – registruotas. Įdomu, ar surado tą vyriškį?“ – retoriškai klausė vilnietė.
Incidentą Viktorija aprašė ir nepažįstamojo nuotraukomis iš įvykio vietos pasidalijo feisbuke. „Bičiulė man parašė, kad matė jį Galgių gatvės žiedinėje sankryžoje tarp „Lidl“ ir „Norfos“. Rašė ir kiti, kad jis vėl norėjo įsėsti į svetimą mašiną, o paskui įeiti į privatų namą, bet, ačiū Dievui, kad buvo paleistas šuo, – tarstelėjo moteris.
Pasak jos, tikėtina, kad agresyvus vyras turi sveikatos problemų ir buvo apsvaigęs, tačiau ne nuo alkoholio. „Norėjau paklausti, kas atsitiko, bet bijojau atidaryti langą. Galgiuose daug metų ir gyvenau, ir mokiausi, bet niekada jo nemačiau. Šis vyras išlaužė mano automobilio durelių rankenėlės plastikinę dalį, bet pretenzijų neturiu. Ačiū Dievui, kad likau gyva“, – jautriai pokalbį baigė Viktorija.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su Vilniaus apskrities policijos pareigūnais, jie patvirtino, kad pranešimas apie šį įvykį buvo gautas sausio 8 d. 21.54 val. Kaip teigta, prie Galgių gatvės ir Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos vaikščiojo neadekvatus vyras. Jis brovėsi į pravažiuojančius automobilius, ėjo į gyvenamuosius namus ir vaikščiojo važiuojamąja kelio dalimi.
„Nuvykę policijos pareigūnai apvažiavo gretimas gatves, bet niekur vyro nesutiko“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.
