 Medikų rankose – senjorė: bandė išvengti dideliu greičiu lėkusio automobilio

Medikų rankose – senjorė: bandė išvengti dideliu greičiu lėkusio automobilio

2026-09-11 09:22
BNS inf.

Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, ketvirtadienį nukentėjo per pėsčiųjų perėją ėjusi moteris, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Medikų rankose – senjorė: bandė išvengti dideliu greičiu lėkusio automobilio</span>
Medikų rankose – senjorė: bandė išvengti dideliu greičiu lėkusio automobilio / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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