 Liepą prie kapinių Vilniuje rastas vyro lavonas – vis dar mįslė: kreipėsi į žmones

Liepą prie kapinių Vilniuje rastas vyro lavonas – vis dar mįslė: kreipėsi į žmones

2026-09-29 10:41
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Policijai nepavyko nustatyti daugiau nei prieš du mėnesius prie kapinių Vilniuje, Grigiškėse, rasto mirusio vyro tapatybės, todėl prašoma visuomenės pagalbos.

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<span>Liepą prie kapinių Vilniuje rastas vyro lavonas – vis dar mįslė: kreipėsi į žmones</span>
Liepą prie kapinių Vilniuje rastas vyro lavonas – vis dar mįslė: kreipėsi į žmones / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Liepos 8 d., apie 12.30 val., Spyglių gatvėje, šalia Neravų kapinių, rastas neatpažinto mirusio vyro kūnas. Manoma, kad mirusiajam buvo apie 50 metų, jis buvo šviesių trumpai kirptų plaukų.

Vyras vilkėjo tamsiai mėlyną ploną striukę / lietpaltį, juodus marškinėlius, mūvėjo tamsiai mėlynus džinsus, avėjo juodus sportinius batelius su šviesios spalvos padu ir batraiščiais.

Asmenis, atpažinusius vyrą pagal aprašyme nurodytus požymius ar turinčius bet kokios kitos reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Iloną Malunavičiūtę, tel. +370 700 56 623, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
vyro lavonas
kapinės
neatpažintas vyro lavonas
prašo pagalbos

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