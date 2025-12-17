Tapinas skundžia Širinskienę etikos sargams: užkliuvo situacija dėl politikės katino

„Perfrazuojant Aristotelį – Agnė man brangi, bet tiesa dar brangesnė. Paruošiau raštą VTEK (Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, aut.past.) dėl to, kad vakar Seimo narė Agnė Širinskienė supainiojo privačius ir viešuosius interesus, – feisbuke trečiadienį rašė A. Tapinas. – Yra ir daugiau neaiškumų tame įstatyme, bet, aišku, jei Nuodėgulis taps LRT nepriklausomumo gynėju, tada gal ir to rašto nereikės siųsti. Taip pat labai laukiu, kaip pasaulio žiniasklaidai paskelbsime apie Nuodėgulį.“
A. Tapinas išdėstė ir faktines aplinkybes:
Gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Seime svarstymo stadijoje buvo svarstomas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projektas. Svarstymo metu Seimo narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė pateikė pasiūlymą, kuriuo buvo siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleistas tik tuo atveju, jei Seimo narės A. Širinskienės katinas Nuodėgulis išreikštų nepasitikėjimą. Minėtam pasiūlymui svarstymo stadijoje buvo pritarta balsų dauguma.
„Pažymėtina, kad Seimo narė Agnė Širinskienė: dalyvavo teisėkūros procese, yra tiesiogiai ir individualiai identifikuojama pasiūlyme minimame subjekte, su minėtu subjektu (katinu) yra susieta asmeniniu, ne instituciniu ryšiu“, – rašė žurnalistas, VTEK prašantis įvertinti, ar susiklosčiusi situacija atitinka viešųjų ir privačių interesų konflikto požymius; nustatyti, ar Seimo narė tinkamai vykdė pareigą vengti interesų konflikto ir (ar) pareigą nusišalinti; priimti sprendimą pagal Komisijos kompetenciją.
Kaip jau rašyta, A. Širinskienė po Seimo poelgio feisbuke dėkojo už katiną. „Nuodėgulis dėkoja Seimui už pasitikėjimą ir labai laukia, kai valdantieji balsuos už projektą, kur paminėtos jo pareigos ir vardas. Bus pirmas kartas Lietuvos istorijoj, kai katinas vardu nurodomas įstatymo projekte ir valdančioji koalicija darniai subalsuoja“, – feisbuke antradienį rašė A. Širinskienė.
Kaip skelbė BNS, Seimo narė prisibijo, jog „socialdemokratas Grinčas“ šį siūlymą priėmimo stadijoje išbrauks.
„Apmaudu, kad visi esame priversti Seime stebėti tą valdančiųjų farsą ir, matyt, šiandien dar stebėsime, kaip jie balsuos už katiną Nuodėgulį, nes praktiškai procedūriškai jau nebeturi kito kelio, tiktai svarstymo stadijoje pasakyti tam tokiam projektui „už“, – trečiadienį žurnalistams sakė politikė.
„Bijau, kad paskui jau atsiras kažkoks tai socialdemokratas Grinčas, kuris priėmimo stadijoje suregistruos išbraukimą, tai greičiausiai taip atrodys“, – pridūrė ji.
