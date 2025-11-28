Korupcija Vilniaus savivaldybėje – nuteista darbuotoja

Byloje buvo nustatyta, kad statybos projektų vystytojas V. V. davė kyšius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojams už pageidautus, tačiau teisėtai priimtus sprendimus, susijusius su statybos projektų derinimu.
Tyrimo duomenimis, savivaldybės tarnautoja D. B., eidama Statybos leidimų poskyrio vedėjos pareigas, du kartus davė arba priėmė kyšius savivaldybės tarnautojams.
Už papirkimą ir prekybą poveikiu D. B. skirta galutinė 4,4 tūkst. eurų bauda, apribota teisė penkerius metus dirbti valstybės arba savivaldybės institucijose. Taip pat konfiskuoti 150 eurų – gauto kyšio vertę atitinkanti suma.
Tuo metu statybų projektų vystytojui V. V., pripažintam kaltu dėl dviejų prekybos poveikiu epizodų, skirta galutinė 6,7 tūkst. eurų bauda.
Abu teismo baudžiamieji įsakymai nebuvo apskųsti ir jau yra įsiteisėję.
