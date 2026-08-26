„Jis glostė jai plaukus, bučiavo“: pro šalį važiavęs vyras išgelbėjo mergaitę nuo iškrypėlio

„Žinutė tėvams: saugokite savo vaikus“, – į Salininkų bendruomenę feisbuke kreipėsi vilnietis.
Jis teigė rugpjūčio 18-osios vakarą, apie 19.30 val., važiuodamas takeliu Sodų 11-ojoje gatvėje, palei geležinkelio bėgius, į Vilniaus oro uosto pusę, keturračiu išvydęs neraminantį vaizdą.
„Vyriškis, kuriam galėtų būti maždaug 55-eri metai, kalbėjosi su 10–12 metų mergaite. Kai pro juos pravažiavome, jis mums pamojavo tarsi sveikindamasis. Mergaitė atrodė išsigandusi, todėl nuvažiavę apie 30 metrų, sustojome ir stebėjome, kas bus. Jis glostė jai plaukus, bučiavo. Tačiau kai suprato, kad juos stebime, leido jai sėstis ant dviračio ir važiuoti link namų“, – socialiniame tinkle rašė įvykio liudininkas.
Netrukus pilietiškas vyras, susistabdęs pravažiuojančią mažametę, paklausė, ar įtartinai su ja besielgęs vyriškis jai pažįstamas. Tačiau išgirdo neigiamą atsakymą. Mergaitė jam užsiminė, kad nepažįstamasis mėgino ją įtikinti, jog žmonės, pravažiavę keturračiais, – jo draugai.
„Bandėme ieškoti to vyro, bet jis jau buvo dingęs krūmuose. Nežinia, ar mergaitė informavo apie tai savo tėvus. Jei jos tėvai mato šį įrašą, gali su manimi susisiekti, papasakosiu plačiau“, – į Salininkų bendruomenę feisbuke kreipėsi įvykio liudininkas, vildamasis, kad mažametės tėvai pamatys tai, ką jis parašė, ir atsilieps.
Bandėme ieškoti to vyro, bet jis jau buvo dingęs krūmuose.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su pilietišku vyru, jis apibūdino, kaip atrodė pusamžis mergaitės plaukus lietęs ir ją bučiavęs nepažįstamasis: neaukšto ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesaus gymio, šviesios spalvos akių ir labai trumpai kirptų, šviesių plaukų. Jis vilkėjo striukę ir chaki spalvos kelnes.
„Siauru takeliu link namų dviračiu važiavusiai mergaitei jis užtvėrė kelią ir pradėjo draugiškai kalbinti – klausė, kuo ji vardu, kur gyvena. Mums pravažiuojant keturračiais, pasakė jai, kad esame jo draugai, nors niekada anksčiau nebuvome jo matę“, – žurnalistams detalizavo vilnietis.
Padėkojus už pilietiškumą ir tai, kad nepaliko mažametės vienos su įtartinu vyru, pašnekovas tik kukliai tarstelėjo: „Nežinau, ką atsakyti. Manau, kiekvienas tėvas turi tokius instinktus“.
Vyras užsiminė, kad su juo jau susisiekė minėtos mergaitės tėvai. Kaip paaiškėjo, jie, reaguodami į feisbuke pamatytą informaciją, rugpjūčio 19-ąją 13.32 val. dėl įvykio kreipėsi į Vilniaus apskrities policijos pareigūnus. Policininkai renka medžiagą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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