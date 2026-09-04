 Į butą atėjęs įtartinai atrodantis asmuo pavogė pinigus: moteris tai ar vyras?

Į butą atėjęs įtartinai atrodantis asmuo pavogė pinigus: moteris tai ar vyras?

2026-09-04 12:51 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

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Kaip teigiama, rugpjūčio 21 d. nuo 11.20 val. iki 11.30 val. nenustatytos tapatybės asmuo, apgaule patekęs į moters butą, Vilniuje, Fabijoniškių gatvėje, pavogė 3 tūkst. eurų.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą asmenį, apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
pinigų vagystė
apvogta moteris
butas
ieško policija
Fabijoniškių gatvė

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