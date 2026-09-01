Į aferą Lietuvos įmonę įpainioję ir ES pinigus „siurbę“ baltarusiai užsidirbo teistumą

Tyrimo metu nustatyta, kad Baltarusijos piliečiai per Lietuvoje kontroliuojamą įmonę dalyvavo Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (EUSPA) projekte.
Projektas buvo skirtas sukurti didelio tikslumo palydovinės navigacijos imtuvus, galinčius naudoti „Galileo“ didelio tikslumo paslaugą žemės ūkio reikmėms, įskaitant žemės ūkio technikos valdymą ir tikslaus ūkininkavimo operacijas.
Bendras projekto biudžetas siekė daugiau nei 1 mln. eurų, iš jų daugiau nei 745 tūkst. eurų finansavo EUSPA. Įmonei faktiškai buvo išmokėti 447 tūkst. 272 eurai.
Pasak FNTT, siekdama gauti ES finansavimą, bendrovė EUSPA pateikė garbės deklaraciją, kurioje nurodė, kad jai netaikomos ES ribojamosios priemonės ir ji neturi ryšių su sankcionuotais subjektais.
Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji faktiškai kontroliavo Lietuvoje veikiančią bendrovę. Po Rusijos agresijos prieš Ukrainą jos vadovu buvo paskirtas JAV ir Lietuvos pilietybę turintis kaltinamųjų šeimos narys. Tokiu būdu, kaip nustatyta tyrimo metu, buvo siekiama apeiti Baltarusijos piliečiams taikomus ES apribojimus.
Taip pat nustatyti kaltinamųjų ryšiai su Rusijoje veikiančia bendrove, kurioje jie užėmė vadovaujančias pareigas. Ji kūrė ir testavo palydovinės navigacijos lustus kariniams tikslams, o jai taikomos ES sankcijos.
Vienas iš kaltinamųjų 2020–2021 metais taip pat įgijo Rusijos pilietybę.
Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji, melagingai deklaruodami, jog ES finansavimo siekianti įmonė neturi ryšių su sankcionuotais subjektais, galėjo gauti ES finansavimą, prieigą prie ES rinkos ir erdvinių geografinių duomenų.
Kaltinamieji pripažino savo kaltę ir atlygino 447 tūkst. 272 eurų žalą.
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