 Dėl galimai sudeginto Korano įtarimai pareikšti keturiems asmenims

Dėl galimai sudeginto Korano įtarimai pareikšti keturiems asmenims

2026-10-05 17:02
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus apygardos prokuratūra keturiems asmenims pareiškė įtarimus dėl sostinėje viešai galimai sudeginto Korano.

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„Šiame tyrime įtarimai yra pareikšti keturiems asmenims“, – BNS pirmadienį sakė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

„Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl, įtariama, viešosios tvarkos pažeidimo ir kurstymo prieš žmonių grupę dėl jų religijos, renkami tyrimui reikšmingi duomenys“, – pridūrė ji.

Pasak G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, siekiant nepakenkti atliekamam ikiteisminiam tyrimui, detalesnė informacija šiuo metu neviešinama.

Koranas ar į jį panaši knyga buvo deginama rugsėjo 13-osios naktį sostinės Etmonų gatvėje, prie baro „Bix“.

Knygos deginimo vaizdo įrašas išplito internete.

Šiame straipsnyje:
koranas
Vilnius
deginimas

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