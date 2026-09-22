Dar viena tragedija: žuvo traukinio kliudyta nepilnametė

Tai BNS patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Primename, kad rugsėjo pradžioje šešiolikmetį, kuris, kaip skelbiama policijos suvestinėse, ėjo bėgiais, kliudė ir mirtinai traumavo keleivinis traukinys „Kaunas-Vilnius“.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad tragiškai žuvo vienos Kauno gimnazijos dešimtokas, kurio bendramoksliams buvo teikiama psichologų pagalba.
Ir visa tai įvyko ties pačia Kauno miesto ir Kauno rajono riba, nors žuvusysis – ne aplinkinių Neveronių ar Palemono gyventojas, o buvo iš kur kas tolimesnio Kauno daugiabučių mikrorajono.
Iš karto po tragedijos paaiškėjo, kad jis tą vakarą ėjo susitikti Neveronyse su draugu. Pastarasis, atskubėjęs į įvykio vietą, ir įvardijo žuvusiojo tapatybę.
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