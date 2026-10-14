Dar daugiau detalių apie sučiuptą bėglį: pastūmė pareigūnę, pradėtas tyrimas dėl konvojavimo

Tuo metu dėl vagystės teismas sprendimą ketina skelbti spalio 26-ąją.
Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už kalinio pabėgimą.
Tyrimas pradėtas pagal griežtesnę straipsnio dalį, numatančią laisvės atėmimą iki penkerių metų už pabėgimą panaudojant smurtą arba padarant didelės turtinės žalos laikančiajai įstaigai.
Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS nurodė, kad „pabėgimo momentu jis (kaltinamasis – BNS) pastūmė pareigūnę“.
„Dėl paties įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl pareigūnų veiksmų pradėtas tarnybinis patikrinimas. Jo metu ir bus nustatytos visos aplinkybės“, – sakė ji.
2003 metais gimusį marokietį Issamą Toubalį (Isamą Tubalį) konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Paskelbus paiešką, bėglys apie 21.15 val. sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje po to, kai apie 16 val. pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo.
Šiuo metu vyras uždarytas sostinės policijos areštinėje.
Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbė, kad vagyste tik įtariamas asmuo pabėgo iš teismo salės, bet Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis BNS patvirtino, jog bėglys yra kaltinamasis, jis pasišalino jau išvestas iš pastato.
„Byla buvo išnagrinėta sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka, jos nagrinėjimas baigtas. (...) Buvo kaltinamojo paskutinis žodis ir nuosprendis turėtų būti skelbiamas spalio 26 dieną“, – sakė G. Janonis.
„Posėdis buvo pasibaigęs, kaltinamąjį į automobilį vedė konvojus, jie jau buvo išėję iš teismo patalpų“, – nurodė jis.
G. Janonis pažymėjo, kad teismas bendradarbiauja su policijos pareigūnais ir jiems pateikė prašomus vaizdo įrašus.
Asmuo kaltinamas šių metų gegužės 24-ąją įsibrovęs į parduotuvę ir iš kasos aparato pagrobęs kiek daugiau nei 1,7 tūkst. eurų, jis pripažįsta kaltę.
Po I. Toubalio pabėgimo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žadėjo „išsamų“ pareigūnų veiksmų vertinimą – nuo konvojavimo iki paieškos organizavimo ir vadovybės sprendimų.
Ministro duomenimis, asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi šalyje. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo.
Kalėjimų tarnybos žiniomis, kaltinamasis nuo rugpjūčio 3 dienos buvo laikomas kardomajame suėmime Vilniaus kalėjime.
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