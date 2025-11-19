Automobilių stovėjimo aikštelėje apvogtas „Rolls-Royce“: nuostolis – 123,5 tūkst. eurų

Vagystė pastebėta antradienio rytą. Pavogti 2024 metais pagaminto prabangaus automobilio priekinis bamperis, priekiniai žibintai, lengvojo lydinio ratlankiai ir klimato kontrolė. Nuostolis – apie 123,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, Olimpiečių gatvėje, požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, apvogtas automobilis „Rolls-Royce“, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
