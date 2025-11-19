 Automobilių stovėjimo aikštelėje apvogtas „Rolls-Royce“: nuostolis – 123,5 tūkst. eurų

Automobilių stovėjimo aikštelėje apvogtas „Rolls-Royce“: nuostolis – 123,5 tūkst. eurų

2025-11-19 09:16
BNS inf.

Vilniuje, Olimpiečių gatvėje, požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, apvogtas automobilis „Rolls-Royce“, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Automobilių stovėjimo aikštelėje apvogtas „Rolls-Royce“: nuostolis – 123,5 tūkst. eurų
Automobilių stovėjimo aikštelėje apvogtas „Rolls-Royce“: nuostolis – 123,5 tūkst. eurų / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vagystė pastebėta antradienio rytą. Pavogti 2024 metais pagaminto prabangaus automobilio priekinis bamperis, priekiniai žibintai, lengvojo lydinio ratlankiai ir klimato kontrolė. Nuostolis – apie 123,5 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Rolls-Royce
apvogtas
Vilnius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų