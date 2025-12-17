Paskutinė galimybė: liko visai nedaug gauti iki 1 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus miesto savivaldybė, liko paskutinės dvi savaitės, per kurias dar galima pasinaudoti šiuo pasiūlymu, – tereikia iki gruodžio 31 d. deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje ir užpildyti paraišką tapkvilnieciu.lt.
„Naujų vilniečių laukiame nuolat ir stengiamės kuo svetingiau juos priimti siūlydami vis sklandesnio miesto privalumus nuo naujai statomų darželių iki modernėjančio viešojo transporto. Vis dėlto dabar siūlomas papildomas paskatų paketas bus laikinai. Piniginė paskata ir dovanos bus skirtos tik tiems, kurie suskubs Vilniuje prisideklaruoti dar šiemet“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Meras pridūrė, kad oficialiai deklaruoti gyvenamąją vietą ten, kur iš tiesų gyvenate, yra visų pareiga – tokiu atveju kiekvieno GPM yra skiriamas miestui, kurio paslaugomis naudojamasi kasdien. Tai yra vienas svarbiausių šaltinių, leidžiančių užtikrinti kokybiškas paslaugas mieste: investuoti į viešojo transporto modernizavimą, mokyklų bei darželių statymą, kokybiškų sveikatos paslaugų suteikimą.
Galima prisideklaruoti ir nuomojame būste
Gyvenamosios vietos deklaravimas yra apipintas įvairiais mitais, tačiau šis procesas nėra sudėtingas – tai galima padaryti tiek internetu, tiek atvykus fiziškai į seniūniją arba savivaldybę. Kurį deklaravimo būdą pasirinkti, gali priklausyti nuo vietos, kurioje gyvenate, arba kitų aplinkybių.
Deklaruodami gyvenamąją vietą internetu, per el. valdžios vartus, užtruksite vos kelias minutes. Deklaruojantis šiuo būdu turėsite pateikti būsto savininko asmens kodą ir sulaukti jo patvirtinimo, kad išties gyvenate ten, kur deklaruojatės.
Užsukti į savivaldybę rekomenduojama tiems, kurie gyvena bendrabutyje arba nesulaukiama savininko patvirtinimo. Tokiu atveju tereikia su savimi turėti nuomos sutartį bei asmens dokumentą – taip seniūnijos arba savivaldybės darbuotojas jus užregistruos. Svarbu žinoti, kad nuomos sutartis yra oficialus leidimas gyventi, taip pat suteikiantis teisę deklaruoti savo gyvenamąją vietą, todėl atskiro savininko leidimo nereikia.
Gyvenamą vietą kampanijos laikotarpiu galima keisti kiek tik nori kartų, svarbiausia, kad ji liktų Vilniaus miesto savivaldybės ribose.
Dovanų rinkinys – sausio mėnesį
Piniginė paskata naujiems vilniečiams bus skiriama pirmus dvejus metus po gyvenamosios vietos deklaracijos – išmoka sudarys 50 proc. sumokėto GPM, tačiau ne daugiau nei 500 eurų per metus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dovanų rinkinį sausio mėnesį el. paštu gaus visi paraišką užpildę asmenys. Rinkinį sudaro 21 pasiūlymas – nuo nuolaidų automobilių dalinimosi platformose iki sveikatos tyrimų ar kino, sporto rungtynių bilietų.
Asmenys, norintys gauti šias paskatas, turi atlikti tris paprastus žingsnius: deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje, užpildyti specialią paraišką tapkvilnieciu.lt iki gruodžio 31 d. bei išlikti vilniečiu kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. ir išlaikyti gyvenamąją vietą kalendorinius metus.
Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Naujausi komentarai