 Vilniuje – specialus viešojo transporto bilietas

Vilniuje – specialus viešojo transporto bilietas

2025-12-17 16:29
ELTOS inf.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė iš Ukrainos dėl Rusijos sukelto karo pasitraukusiems užsieniečiams toliau užtikrinti galimybę nemokamai naudotis sostinės viešuoju transportu. Taip pat, siekiant sklandesnio lengvatos taikymo, bus įvedamas specialus vardinis elektroninis bilietas.

Vilniuje – specialus viešojo transporto bilietas
Vilniuje – specialus viešojo transporto bilietas / S. Žiūros / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vardiniai elektroniniai bilietai užsieniečiams bus išduodami nuo kitų metų kovo 1 d. Juos Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU galės suteikti tiems asmenims, kurie pateiks Migracijos departamento išduotą skaitmeninį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje bei užsienio valstybės išduotą asmens dokumentą.

Nurodoma, kad bilietas bus aktyvuojamas jo išdavimo metu ir galios iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Taip pat nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu lengvata galios nepriklausomai nuo to, ar asmuo kelionės metu turės vardinį bilietą.

Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. lengvata jau bus taikoma tik kelionės metu turint galiojantį lengvatinį bilietą.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
viešasis transportas
vardiniai elektroniniai bilietai
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų