2025-09-17 10:04
BNS inf.

Vilniuje, Zarasų gatvėje, vėlų antradienio vakarą moteriai einant gatve, pravažiuojančio motorolerio keleivis pavogė rankinę, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Akibrokštas gatvėje: motorolerio keleivis pavogė moters rankinę / Asociatyvi freepik nuotr.

1991 metais gimusios moters rankinėje buvo kosmetika, piniginė su 300 eurų, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai. Nuostolis – 1 353 eurai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

