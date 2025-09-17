Akibrokštas gatvėje: motorolerio keleivis pavogė moters rankinę

1991 metais gimusios moters rankinėje buvo kosmetika, piniginė su 300 eurų, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai. Nuostolis – 1 353 eurai.
Vilniuje, Zarasų gatvėje, vėlų antradienio vakarą moteriai einant gatve, pravažiuojančio motorolerio keleivis pavogė rankinę, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
1991 metais gimusios moters rankinėje buvo kosmetika, piniginė su 300 eurų, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai. Nuostolis – 1 353 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
