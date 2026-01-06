Žaliasis mokinių iššūkis sugrįžta: Vilniaus moksleiviai kviečiami tapti tvarių pokyčių iniciatoriais

„Praėjusiais metais iššūkis vyko pirmą kartą ir sulaukė didelio moksleivių susidomėjimo bei aktyvaus įsitraukimo, todėl šiemet nusprendėme jį rengti antrą kartą, dar stipresnį. Moksleiviai kviečiami burti komandas, pasirinkti aktualią su mokyklos poveikiu aplinkai susijusią problemą ar sritį ir imtis lyderystės įgyvendinant tvarius sprendimus bei laimėti puikių prizų“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Iššūkio metu moksleiviai ne tik generuos idėjas komandose, bet ir turės galimybę jas vystyti kartu su projekto mentoriais kūrybinėse dirbtuvėse, kurios padės nuosekliai pereiti nuo idėjos pasirinkimo iki praktinio įgyvendinimo. Be to, bus organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios jaunų žmonių bendradarbiavimą ir aktyvų įsitraukimą.
Moksleivių pateikti darbai bus vertinami dviejose kategorijose kiekvienai amžiaus grupei – 7–8 ir 9–12 klasėms. Vienoje iš jų savo favoritą rinks visuomenė viešo balsavimo būdu, kitoje – geriausias idėjas bei jų įgyvendinimą vertins ekspertų komisija, kuri kiekvienoje amžiaus grupėje išrinks po vieną komandą, geriausiai atitinkančią kriterijus: idėjos išpildymą (originalumą, aiškumą, tvarumo viziją) ir idėjos įgyvendinimą (realistiškumą, funkcionalumą, poveikį).
7–8 klasių amžiaus grupės nugalėtojų laukia pramogos nuotykių parke „UNO Park“ Vilniuje, „Laser tag“ žaidimas pramogų centre „ACTION! by Apollo“ bei kvietimai į baseiną. Na, o 9–12 klasių amžiaus grupės laimėtojams bus įteikti bilietai į grupės „Solo Ansamblis“ ir „BA“ koncertą, „Caffeine“ dovanų kortelės ir kvietimai į baseiną.
„Žaliąjį mokinių iššūkį 2.0“ pavasarį vainikuos baigiamasis renginys – jaunųjų tvarumo lyderių festivalis. Jo metu vyks idėjų mugė, bus apdovanoti iššūkio nugalėtojai, o visų dalyvių lauks skanios vaišės ir kitos su tvarumu bei ekologija susijusios veiklos.
Registracija vyksta sausio 5–18 dienomis. Daugiau informacijos: zaliasvilnius.lt.
