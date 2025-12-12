Pasirengimas Kalėdoms: nuo švaistūnų iki minimalistų

Abipusė nauda
Kalėdiniai žaisliukai ir suvenyrai didžiųjų prekybos centrų lentynose dar lapkričio pradžioje ėmė įžūliai taikytis į pirkėjų krepšelius.
„Ar visai išprotėjo? Kasmet vis anksčiau ir anksčiau“, – tradicijų puoselėtojams stveriantis už galvų, verslininkai neabejojo, kad ankstyva prekyba naudinga ne tik jiems, bet ir pirkėjams. Taip jie esą turi daugiau laiko rinktis, o sulaukę akcijų – pirkti. Prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse kalėdiniai papuošimai pasirodė pirmosiomis lapkričio dienomis, iškart po Vėlinių. Jau tada buvo fiksuojamas augantis susidomėjimas.
„Pastebime, kad pirkėjai paprastai skirstomi į du tipus – tuos, kurie Kalėdoms ruošiasi iškart po Helovyno, ir tuos, kurie pasiruošimą linkę atidėti iki paskutinių dienų“, – „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius apžvelgė pirkėjų įpročius.
Lapkričio mėnesį dažniausiai į krepšelius keliauja dekoracijos, girliandos, žaisliukai, dovanų pakavimo priemonės. Gruodžio pirmosiomis dienomis stebimas didelis susidomėjimas dirbtinėmis kalėdinėmis eglutėmis ir jų papuošimais. Gruodžiui persiritus į antrą pusę, kai didžiausias rūpestis – ne tik paskutinės minutės dovanos, bet ir šventinis meniu, formuojasi spūstys maisto prekių skyriuose.
„Paskutinėmis dienomis iki Kalėdų parduotuvėse gerokai pagausėja lankytojų, todėl pirkėjams neretai tenka luktelėti eilėse. Kaip ir kasmet, tam, kad užtikrintume sklandų apsipirkimą, į pagalbą parduotuvėms prisijungia ir mūsų centrinio biuro kolegos, savanoriškai padedantys tiek prekybos salėje, tiek kasose. Už pagalbą jiems sumokama“, – kalbėjo T. Atraškevičius.
Neskaičiuoja dovanoms
Prekybininkų spurtas kaunietės Eleonoros neįtikino išlaidauti anksčiau laiko.
„Kalėdinių girliandų namie turiu, žaisliukai jau daug metų tie patys. Šventinius saldėsius tradiciškai gaminsiu pati prieš pat Kalėdas, o maisto produktų pirkimui ištaikysiu kokį ankstyvą rytą, kad nereikėtų stumdytis eilėse“, – paklausta, kada žada pirkti dovanas, Eleonora šyptelėjo.
Didžioji dalis jų jau supakuotos ir spintose tarp drabužių suslapstytos. Kaip ir kasmet, rūpintis, kam ir ką padės po egle, moteris pradėjo lapkričio pabaigoje, paskelbus „Black friday“ išpardavimus. Dovanų ji dairėsi ir fizinėse parduotuvėse, ir internete. Sekė naujienas, lygino nuolaidas.
„Dovanų pirkimas man nėra lažas. Priešingai, jaučiu malonumą, net šiokį tokį azartą. Kartais turiu save stabdyti, kad labai neįsijausčiau“, – kaunietė neslėpė, kad pavyksta toli gražu ne visada.
Naujausios apklausos rodo, kad šiųmetėms kalėdinėms dovanoms simbolišką sumą – iki 50 eurų, ketina išleisti 12 proc. šalies gyventojų. 24 proc. apklaustųjų planuoja skirti iki 200 eurų. 16 proc. gyventojų žada būti dar dosnesni – dovanoms išleis iki 300 eurų. Eleonora save priskyrė mažumai – tiems, kurie neskaičiuoja ir netaupo.
„Aš už tai, kad geriau pirkti vieną solidesnį daiktą nei kelis niekučius. Visada galvoju, kokia dovana pradžiugintų man artimus žmones“, – įsitikinusi Eleonora. Vilniuje gyvenančiai sesei ji nupirko rankinę, mamai ir tėtei – savaitgalio pabėgimą į pajūrį. Savo dukroms ir sesės mergaitei – šiuo metu itin populiarius šepečius ir po „Pandoros“ karoliuką.
„Savo artimiesiems tikrai nedovanoju kojinių“, – Eleonora juokavo pastarosioms nesakanti griežto „ne“. Kelias poras kaunietė visuomet turi automobilio daiktadėžėje, jei kas nors užkluptų su netikėtomis dovanomis.
Siaučia kaip niekad
Anot „Varle.lt“ įkūrėjo Mariaus Butausko, kojinės nėra populiariausia dovana. Lyderių pozicijų neužleidžia praktiškos technikos prekės ir žaislai.
„Labai gerai parduodami LEGO rinkiniai, stalo žaidimai, ausinės, kolonėlės, išmanieji laikrodžiai, kavos aparatai, virtuvės technika, dulkių siurbliai-robotai, grožio ir sveikatos prekės, tokios kaip plaukų formavimo įrankiai, masažuokliai, elektriniai dantų šepetėliai. Taip pat auga dovanų kuponų pardavimai, taip paliekant laisvę dovaną išsirinkti pačiam gavėjui“, – kalbėjo M. Butauskas, žmonių aktyvumą ėmęs fiksuoti dar lapkritį, kai prasidėjo juodasis penktadienis. Per vieną dieną „Varle.lt“ apyvarta viršijo 1 mln. eurų. Tai yra apie tris kartus daugiau nei įprastą dieną.
„Palyginti su praėjusių metų juoduoju penktadieniu, pardavimai augo apie trečdalį, todėl matome, kad ši nuolaidų diena Lietuvoje jau tapo tvirta tradicija. Dalis pirkėjų didesnius pirkinius – televizorius, kompiuterius, buitinę techniką, pirko būtent per juodąjį penktadienį, o gruodį dažniau renkasi mažesnes dovanas artimiesiems.
„Kada vėliausiai reikia užsakyti dovanas, kad jos atkeliautų iki Kalėdų? Kuo anksčiau – tuo saugiau, nes prieš Kalėdas kurjeriai ir paštomatai labai apkrauti“, – M. Butauskas dovanų pirkimo ragino nepalikti paskutinei minutei.
Mes vis galvojame, kad stalas turi būti kuo gausesnis, dovana – kuo didesnė ir brangesnė.
Dovanoja savo laiką
Kaunietė Viktorija taip pat mėgsta dovanoti, tačiau, priešingai nei Eleonora, gruodį išleis gerokai mažiau. Moteris įsitikinusi, kad švenčių metu svarbiausia jausmai, o ne daiktai.
„Mes vis galvojame, kad stalas turi būti kuo gausesnis, dovana – kuo didesnė ir brangesnė. Galbūt kažkam tinka toks formatas, galbūt kažkas būtent taip ir supranta tradicijas, – Viktorija tikino artėjant šventėms galvojanti apie natūralias dekoracijas, tvarias dovanas ir maisto švaistymo problemą. – Gaminame ne trims dienoms, kaip anksčiau mūsų seneliai, o tiek, kiek bus suvalgyta. Eglę puošiame senais žaisliukais. Kai kurie likę dar nuo mano vaikystės. Apie dovanas taip pat labai daug galvojame.“
Jau daug metų savo artimiems žmonėms Viktorija dovanoja bendras veiklas: kartu keliauja į koncertus, parodas, spektaklius. Buvimas kartu, dviejų vaikų mamos įsitikinimu, teikia daug didesnį malonumą nei papildomas daiktas namuose.
„Aš esu tos nuomonės, kad apskritai turėtume daugiau laiko skirti tam laiko praleidimo būdui, kuris teikia didžiausią malonumą. Kai mano vaikai pradeda klausinėti, ką nupirkti vienai ir kitai močiutei, atsakau, kad jos būtų kur kas laimingesnės, jei laiką, kurį iššvaistysime ieškodami dovanų, skirtume bendram žaidimui arba kartu imtume ir paruoštume patiekalus šventiniam stalui“, – Viktorija tikino dovanų visiškai neatsisakanti. Juolab kai šeimoje yra du vaikai, kurie vis dar tiki Kalėdų Senelio stebuklu. Kitiems šeimoms nariams moteris perka tik tada, kai žino, kad to savomis rankomis ji nepadarys. Priešingu atveju kliaujasi savo išmone ir auksinėmis rankomis. Kartą Viktoriją pagamino užrašų knygelę mamai, kosmetinę sesei.
„Ne kartą dovanojau ir savo perskaitytas knygas. Kodėl ne? Manau, čia nėra nieko gėdingo. Be to, į tokią knygą galima įdėti savo rankų darbo skirtuką“, – kalbėjo moteris.
Valgomi papuošimai
Labiausiai Viktorijai savo artimuosius patinka stebinti šventiniais saldėsiais. Gamybos procesas, kaunietės įsitikinimu, yra labai geras atsipalaidavimo būdas, o galutinis rezultatas, priešingai, nei nereikalingas puodelis, nedulka lentynoje. Jis akimirksniu ištirpsta burnose.
„Pati darau šokolado plyteles su įvairiais priedais: riešutais, zefyrais, pabarstukais. Atrodo gražiai ir labai skanu. Kelis kartus dariau meduolinius namelius. Žinoma, turiu ir savo firminių kepinių – tai pyragai su cukruotais džiovintais vaisiais, cinamoninės bandelės, kurias patiekiu kaip keksus, arba imbieriniai sausainiai“, – pastarieji, anot Viktorijos, gali virsti ne tik šventinio stalo akcentu, bet ir namų puošmena.
Sausainių girliandomis moteris ne kartą nusagstė šeimos Kalėdų medį. Šalia imbierinių žmogeliukų įtupdė apelsino, citrinos, greipfrutų riekeles.
„Tai paprasta. Citrusinius vaisius supjaustau vidutinio storumo riekelėmis ir pašaunu į orkaitę maždaug trims valandoms 90 °C temperatūroje. Kartas nuo karto apverčiu, pažiūriu, kad nesudegtų. Atvėsusius perrišu kaspinėliu ir viskas. Puiki dekoracija ne tik eglei, bet ir prie dovanų“, – Viktorija dalijosi puošybos idėjomis.
Kviečia į gamtą
Nors turėtų būti suinteresuoti parduoti kuo daugiau lempučių, žaisliukų ir kitų šventinių dekoracijų, didieji prekybos centrai taip pat dalijasi tvariomis namų puošybos idėjomis. Siūlo atsigręžti į gamtą ir ten semtis idėjų.
„Tereikia pasivaikščioti miške ar sode ir netruksite pastebėti, kiek daug natūralių medžiagų galima panaudoti kuriant Kalėdų eglutės papuošimus. Kankorėžiai, spygliuočių šakelės ar įdomių formų pagaliukai puikiai tiks papuošti šventinį medį ir suteiks jam natūralaus jaukumo“, – „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė kvietė pasitelkite vaizduote.
Mažesnes šakeles ar pagaliukus galima suklijuoti karštais klijais į žvaigždutės, širdelės ar eglutės formą. Klijams išdžiuvus, prie viršaus pritvirtinti medvilninio siūlo kilpelę ir kabinti ant eglės šakų. Tą patį galima padaryti ir su miške rastais kankorėžiais. Pakanka juos apvynioti virvele ar perverti siūlu ir jie taps natūraliais šventinio medžio papuošimais.
„Kiekvienuose namuose yra dėžė ar spintelė, kurioje saugomi ankstesnių metų žaisliukai, girliandos ar kaspinai. Prieš skubėdami pirkti naujas dekoracijas, pirmiausia nupūskite dulkes nuo turimų – galbūt dalį papuošimų galima panaudoti ir šiemet. Nepamirškite, kad šiek tiek kūrybiškumo gali visiškai pakeisti jų išvaizdą: perdažykite žaisliukus, apvyniokite virvele, papuoškite kaspinais ar džiovintais vaisiais. Taip sukursite naują ir unikalią šventinę dekoraciją, prisidėsite prie aplinkos tausojimo“, – kvietė M. Anilionė.
Visus, kurie nusprendė atsinaujinti, ragino tai daryti apgalvotai: apžvelgti savo namų interjerą ir pagalvoti, kokie papuošimai tiks geriausiai, idėjų semtis internete ar žurnaluose.
„Užtenka vos kelių unikalių akcentų, kad Kalėdų eglė atrodytų išskirtinai. Dekoracijos tikrai nebūtinai turi būti brangios. Svarbiausia, kad jos būtų kokybiškos ir džiugintų ilgiau nei vieną sezoną“, – jaukių švenčių linkėjo „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė M. Anilionė.
