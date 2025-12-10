Mažieji klaipėdiečiai dalijosi tvarumo idėjomis

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ atvėrė duris vaikų konferencijai „Vaikų tvarumo patirtys ir idėjos“. Į renginį susibūrė priešmokyklinukai iš Klaipėdos lopšelių-darželių „Linelis“, „Žilvitis“, „Ąžuoliukas“, „Želmenėlis“, „Pumpurėlis“, „Du gaideliai“, „Rūta“ ir „Volungėlė“, kad pasidalintų mintimis, pristatytų savo atradimus bei mažus, bet svarbius darbus aplinkosaugos srityje.
Renginio organizatoriai pabrėžė, kad tvari ateitis prasideda nuo pačių mažiausių – vaikų, kurie šiandien mokosi rūpintis, mylėti ir saugoti gamtą.
Lopšelio-darželio „Linelis“ pranešėjai Liepa, Aronas ir Danielius kalbėjo apie kasdienius darbus, svajones apie švarią Žemę ir temas „Kad žemė šypsotųsi – mokomės ją saugoti“, „Tvarumas mano namuose“ bei „Tai kas gi tas tvarumas?“.
Darželio „Žilvitis“ ugdytiniai Deivydas ir Domantas savo pranešime „Kuriame ir žaidžiame tvariai“ demonstravo, kaip antrinės žaliavos gali virsti žaislais, o atsakingas vartojimas – smagia veikla.
„Ąžuoliuko“ pranešėja Gerda kvietė išbandyti savo kūrybos stalo žaidimą „Mano tvarus stalo žaidimas“, o „Želmenėlio“ pranešėja Lukrecija rodė, kaip iš antrinių žaliavų sukurti gamtai draugišką žaidimą.
„Pumpurėlio“ pranešėja Stela kalbėjo apie rūšiavimą, gamtos tyrinėjimą ir kasdienius pasirinkimus, kurie padeda gamtai, o „Du gaideliai“ pranešėja Mėja savo išradingu pranešimu „Kosmoso platybės – vaiko rankose“ nukėlė klausytojus į kosmoso pasaulį.
Darželio „Rūta“ pranešėjas Augustas pristatė vaikų vizijas apie ateities, gamtai draugišką automobilį, o „Volungėlės“ pranešėjas Ainis pranešime „Aš ir tvarumas“ kalbėjo apie tai, ką kiekvienas gali nuveikti dėl švaresnės gamtos, pabrėždamas, kaip tvarumo idėjos kuriamos kartu su tėvais, stiprinant bendruomenės ryšį.
Renginio metu atsiskleidė ne tik vaikų žinios, bet ir nuoširdumas, primenantis, kad tvarumas auga iš kasdienių mažų žingsnelių ir atsakingo požiūrio į aplinką.
Konferencija parodė, kad tvarumas prasideda nuo mažiausiųjų – nuo jų smalsumo, pastebėjimų ir kasdienės veiklos.
Vaikai įrodė, kad jie ne tik supranta tvarumo principus, bet ir geba juos taikyti kūrybiškai, atsakingai.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
